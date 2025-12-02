Tanto la Fiscalía General como la de Combate a la Corrupción son instrumentos que la Tía gobernanta ha utilizado para investigar a sus adversarios y armarles carpetas de investigación…

Gran preocupación causó en los amigos de tertulia del Parque Principal, la sorpresiva destitución del fiscal general del país, y la imposición de una guerrillera del régimen cuatrotero. Aparentemente, la Fiscalía, al igual que otras instancias del Gobierno se van a convertir en centros de investigación contra los líderes de oposición, lo que a simple vista significa que ha regresado la represora policía política.

–“A mí me queda muy claro, expresó el bolero don Memín, que la razón de que hayan cesado al Gertz Manero es por las filtraciones de casos relacionados con la Barredora, el huachicol, el senador Patán Malgusto y el junior Andy Manuel, a quien también se relaciona con hechos posiblemente constitutivos de delito”.

–“Creo que de eso estamos convencidos todos, coincidió el poeta Casimiro. Ese golpe de autoridad de la Emperatriz Claudia exoneró a los políticos guindas que pudieran estar vinculados con los grupos y cárteles delictivos, pero inició una etapa de persecución a todos los representantes de la oposición, e incluso, a los activistas guindas que difieran del régimen lo que se mira venir en el horizonte es represión y cárcel contra los adversarios” pronosticó.

–“No hay que ir muy lejos para constatar que ese tipo de políticas ya se practica en nuestra tierra, apuntó convencido el viejo Julián. Tanto la Fiscalía General como la de combate a la Corrupción son instrumentos que la Tía gobernanta ha utilizado para investigar a sus adversarios, para armarles carpetas de investigación y para solicitar a los dóciles jueces y juezas las órdenes de aprehensión correspondientes. Se acaba de filtrar que una de las nuevas víctimas es el diputado Arceo, a quien responsabilizan de desvíos millonarios”.

–“¿Por qué no hacen lo mismo con Pablito? Cuestionó intrigada doña Chela. Todos sabemos que el edil Carmelo tiene cuentas pendientes con la justicia, que ha malversado recursos federales incluso del IMSS y del SAT. ¿Por qué contra él no han procedido? Simple y sencillo –se respondió—porque es parte del sistema, y porque esos expedientes los van a utilizar no para castigarlo si no para aplacarlo cuando quiera ir por la gubernatura por la vía libre. Esa policía política de la que ustedes hablan, sostuvo, ya existe aquí desde hace cuatro años”.

–“Preparémonos entonces para esta nueva era de represión política en todo el país. Ya aquí se instauró la censura, la represión, el acoso judicial y la persecución contra los opositores. Más adelante irán contra cualquier ciudadano que pueda representar un peligro para el régimen. Y eso es dictadura y es autoritarismo” lamentó con tristeza el bolero don Memín.