MAÑANA ELIGEN A ERNESTINA GODOY COMO FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, AFIRMAN

En enlace con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, la articulista de Excélsior y reportera Leti Robles de la Rosa adelantó: “Mañana se elige a Ernestina Godoy como fiscal general de la República”.



Lo anterior, tras ser dada a conocer la lista de 10 semifinalistas elegidas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, para enviarla a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy mandará a sus tres finalistas para que los legisladores puedan mañana hacerles al menos una pregunta de 2 minutos a cada uno, y elegir.



“Ya era una lista configurada, pues no era por nombre sino por número”, menciona la reportera y articulista de Excélsior.



Los nombres: Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado.