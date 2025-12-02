LAYDA DABA CLASES SOBRE CÓMO PROTESTAR, PERO CUANDO FUE CONTRA ELLA A CAUSA DEL KO’OX RESPONDIÓ CON DEMANDAS: HUAY ABAZO

Al recalcar que la estrategia de transporte público parece estar escrita en servilletas, tachada con plumón y corregida 5 minutos antes de salir a cámara, la sección Huay Abazo del canal de televisión nacional Azteca Uno recordó cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, daba clases sobre cómo protestar: “hablen, griten y exijan”, y la ciudadanía lo hizo para exigir rutas originales y no a los transbordos en el sistema Ko’ox, pero en respuesta el Gobierno morenista, en voz de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, anunció que “ya tenía identificados a los manifestantes y Movibús pondrá las demandas correspondientes”.



Es decir, preguntó Azteca Uno: “¿Entonces sí había que protestar pero no más cuando las quejas no incomodan?, porque aquí parece que el Gobierno de Campeche anima a la gente a exigir y luego se molesta porque le toman la palabra, y lo peor es que las autoridades han demostrado que las decisiones se cambian cada 3 días”.