MENONITA ESCAPA POR LA PUERTA FALSA

Una mujer de 64 años tomó la trágica decisión que terminó con su vida la tarde del lunes 1 de diciembre, en la comunidad menonita número 7, en el municipio de Hecelchakán. Con este hecho, ya suman tres casos en menos de 48 horas.

Este corresponde al caso número 81 registrado en lo que va del año. La mujer, identificada como C.H.F., fue localizada sin vida alrededor de las 17:30 horas.

Al parecer, atravesaba un severo cuadro de depresión y previamente ya había intentado atentar contra su propia vida.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la capital campechana para la autopsia de Ley.