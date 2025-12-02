GANÉ LOS 2 AMPAROS Y LAYDA NO PUEDE EXPROPIAR NADA: ALITO; “HABRÁ FRENTE PARA SACAR A MORENA Y ENCARCELAR A QUIENES PERSIGUEN A CIUDADANOS”

En entrevista para Atypical Te Ve, conducido por el publicista y empresario Carlos Alazraki, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que al Gobierno de Layda Sansores le volvió a ganar los dos amparos, por lo cual “no pueden expropiar una chingada de ahí, qu vayan y chinguen a su m…e, porque además no pueden, es algo ilegal, no reúnen requisitos, es una locura”.



Refirió que dentro la locura de un Gobierno cínico y corrupto de Campeche, que es un desastre y los campechanos lo saben, esta señora (en referencia a la gobernadora Layda Sansores) inició primero con la extinción de dominio, luego que la expropiación, pero la presidenta dijo algo correcto: quien debe definir ante las denuncias de una persona que está fuera de lugar en un acto demencial es la autoridad correspondiente, y por eso “les volví a ganar los 2 amparos, suspensión definitiva, no pueden expropiar una chingada de ahí, que vayan y chinguen a su m…e, porque además no pueden, es algo ilegal, no reúnen requisitos, es una locura”.



El dirigente nacional del PRI aseveró que todo es un distractor, pues “ya tienen demencia senil y están fuera de sí, no entienden las decisiones que toman y están destruyendo al Estado de Campeche”, y adelantó que habrá “un gran acuerdo, una gran coalición, vamos a empezar a hacer una gran campaña para ganarle la gubernatura a estos cínicos de Morena, ¿con quién?, con la mujer o el hombre que construya un gran frente, y a quienes han violado la ley y han perseguido a personas inocentes, a ciudadanos y ciudadanas, cuando cambie el Gobierno la justicia los va a investigar y a la cárcel esas ratas de Morena”.