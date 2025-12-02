EL PROCESO EN MI CONTRA ES ILEGAL, RECLAMA EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ A JUEZA

Su audiencia intermedia fue reprogramada para el 9 de este mes por licencia médica de su abogado

San Francisco de Campeche.- Al informar que por licencia médica de su abogado Edwin Trejo Gutiérrez, la audiencia intermedia fijada para hoy martes 2 de diciembre fue reprogramada para el próximo martes 9 del mismo mes, el exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, reveló que la jueza le pidió que “no altere” ante el señalamiento de que el proceso en su contra es ilegal e injusto.



Como se recordará, la gobernadora Layda Sansores mantiene una persecución contra el medio Tribuna y González Valdez, por las críticas y los cuestionamientos sobre el mal desempeño de su Administración estatal.



González Valdez explicó que al dar a conocer el motivo de la ausencia de su abogado, aprovechó para decirle a la jueza lo indebido, ilegal e injusto del proceso, y que el Ministerio Público carece de argumentación, ante lo cual la juzgadora “me pidió no me alterara”, y le indiqué que me han perjudicado profesionalmente.