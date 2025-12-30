PIDE LA ARTEC BUEN USO DEL KO’OX… PERO NO CONFIRMÓ SI EN ENERO PRÓXIMO INICIA COBRO POR EL SERVICIO

Con el propósito de garantizar un servicio más seguro, ordenado y de calidad, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) emitió recomendaciones a los usuarios del sistema de transporte público Ko’ox para fomentar respeto y buen uso de los camiones, sin embargo, no precisó si a inicios de enero de 2026 empezará el cobro por ese servicio, como incluso ya anunciaron funcionarios estatales de primer nivel.

Entre las principales indicaciones, la Artec destacó:

Acceso seguro.- Se pide a los usuarios subir con precaución a la unidad, respetando los tiempos y las indicaciones del operador para prevenir accidentes.

Uso correcto de la tarjeta.- Para el pago, se debe pegar adecuadamente la tarjeta Ko’ox al lector durante 3 segundos. La tarjeta puede ser utilizada por cualquiera de sus lados, y se debe esperar a que el sistema indique el saldo disponible.

Prioridad en asientos.- Por educación y respeto, se deberá ceder los primeros asientos señalizados a personas adultas mayores y con discapacidad, así como los asientos de color rosado a embarazadas.

Accesibilidad.- Únicamente en casos necesarios, las personas con discapacidad que se trasladen en silla de ruedas podrán abordar por la parte trasera de la unidad.

Prohibiciones.- Queda prohibido dentro del transporte insultar, escupir en el piso, faltar al respeto, así como consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Quienes incurran en estas conductas serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Cuidado de las unidades.- La Agencia exhorta a la ciudadanía a cuidar las unidades, recordando que son nuevas y que su buen estado beneficia a todos los usuarios.

Reporte de acoso.- En caso de ser víctima o testigo de acoso u hostigamiento sexual dentro de la unidad, se deberá dar aviso inmediato al conductor y realizar el reporte correspondiente al número de emergencias 911.