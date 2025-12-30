martes, diciembre 30, 2025
PIDE LA ARTEC BUEN USO DEL KO’OX… PERO NO CONFIRMÓ SI EN ENERO PRÓXIMO INICIA COBRO POR EL SERVICIO

Con el propósito de garantizar un servicio más seguro, ordenado y de calidad, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) emitió recomendaciones a los usuarios del sistema de transporte público Ko’ox para fomentar respeto y buen uso de los camiones, sin embargo, no precisó si a inicios de enero de 2026 empezará el cobro por ese servicio, como incluso ya anunciaron funcionarios estatales de primer nivel.
Entre las principales indicaciones, la Artec destacó:

Acceso seguro.- Se pide a los usuarios subir con precaución a la unidad, respetando los tiempos y las indicaciones del operador para prevenir accidentes.

Uso correcto de la tarjeta.- Para el pago, se debe pegar adecuadamente la tarjeta Ko’ox al lector durante 3 segundos. La tarjeta puede ser utilizada por cualquiera de sus lados, y se debe esperar a que el sistema indique el saldo disponible.

Prioridad en asientos.- Por educación y respeto, se deberá ceder los primeros asientos señalizados a personas adultas mayores y con discapacidad, así como los asientos de color rosado a embarazadas.

Accesibilidad.- Únicamente en casos necesarios, las personas con discapacidad que se trasladen en silla de ruedas podrán abordar por la parte trasera de la unidad.

Prohibiciones.- Queda prohibido dentro del transporte insultar, escupir en el piso, faltar al respeto, así como consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Quienes incurran en estas conductas serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Cuidado de las unidades.- La Agencia exhorta a la ciudadanía a cuidar las unidades, recordando que son nuevas y que su buen estado beneficia a todos los usuarios.

Reporte de acoso.- En caso de ser víctima o testigo de acoso u hostigamiento sexual dentro de la unidad, se deberá dar aviso inmediato al conductor y realizar el reporte correspondiente al número de emergencias 911.

