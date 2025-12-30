LAS LATAS MÁS CARAS

Los amigos de tertulia del Parque Principal retaron a la Tía gobernanta a demostrar que es diferente a sus antecesores, reduciendo el costo por el reemplacamiento…

“Vaya negocito que empezará el Gobierno de la Tía a partir del 1 de enero, narró a sus amigos el bolero don Memín. Resulta que comprará latas a 200 pesos, y los venderá a mil 500, con la advertencia de que quienes no renueven su “latería” hasta el último día de marzo, empezarán a ser multados, con el riesgo de que sus coches incluso sean enviados al corralón”.

–“¿En qué chatarrería va vender el Gobierno sus latas? Preguntó intrigada doña Chela. Yo tengo dos costales repletos de latas de cerveza que recojo cuando voy a los bailes populares, pero no sé dónde puedo vender mis latas al mismo precio que los funcionarios de la Tía” externó.

–“Don Memín se refiere a las placas de los automóviles que obligatoriamente tendrán que renovar todos los que tengan algún vehículo y el negocio obviamente no lo hacen con cualquier chatarrero sino con los delincuentes de cuello blanco, esos que se dedican a lavar dinero público para convertirlo en dinero privado” explicó el poeta Casimiro.

–“Viendo las cosas en la perspectiva que nos la presentan, ¡claro que nos están viendo la cara! Protestó con firmeza don Julián. El Gobierno erogó 7 millones para comprar las placas pero recaudará 318 millones porque el ciudadano pagará mil 500 por automóvil y poco más de 500 pesos por motocicleta. Una fortuna que nadie sabe a dónde irá a parar” cuestionó.

–“Ante la situación de grave crisis económica que vive nuestro Estado y el país, creo que el Gobierno debe ser solidario y reducir los cobros por emplacamiento a motos y automóviles, eso sí sería justicia social, expresó el bolero don Memín. No es que yo esté defendiendo a los que tienen coche o moto, pero si dicen que este Gobierno es diferente a los anteriores, entonces debería hacer las cosas de manera diferente”.

–“¡Pero cómo van a ser diferentes si son los mismos! Exclamó doña Chela. No te acuerdas que la propia Tía estuvo más de 30 años en el tricolor al que ahora aborrece y critica? También estuvo con los azules, a los que culpa de las desgracias del país. Fue solaztequista y hasta militó en el partido naranja antes de afiliarse con los guindas. Y así como ella, medio gabinete también estuvo o en esos partidos a los que ahora aborrecen. ¿Cómo van a hacer las cosas diferentes si son los mismos de siempre?” volvió a cuestionar.

–“Bueno, comentó con sarcasmo don Julián. Son los mismos, pero resultaron peores. Estos de ahora son cínicos, hipócritas, amnésicos y tienen las uñas más largas y afiladas. Pero ya mero se van porque el pueblo ya se cansó de ellos” aseveró.