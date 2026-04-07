EL CUBETAZÓ DE AGUA QUE RECIBIERON LOS ADVERSARIOS AL ESCUCHAR EL MENSAJE PUBLICAMENTE DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO | Por Martin Ramírez Barrera

La Gobernadora del Estado de Campeche Layda Sansores San Roman en su última visita a Ciudad del Carmen con algunos Funcionarios del Estado donde Recorrieron la Playa Inclusiva , las esculturas artesanales de arena , los papalotes en la playa a orilla del Mar , y todos los atractivos en el malecon Costero de Playa Norte en la Fiesta del Mar 2026 Gratuitos .

El mensaje que dio publicamente ante cientos de asistentes en la palapa de la Playa Inclusiva de Playa Norte , fue Directa al pecho y que puso a pensar a los Adversarios y que seguramente no se han recuperado.

1.- Dijo..Pablo esta Reconocido no solo en Campeche como el mejor Presidente , sí no tambien a Nivel Nacional.

2.- Lanzó el dardo mortal para los Adversarios..Porque Pablo a hecho un excelente trabajo y COMO CARMEN NO HAY DOS..

Claro el mensaje y el que entendió entendió.

Y sí no escuchen algunos videos donde los cientos de presentes manifestaron en voz alta dirigiéndose a la Gobernado Layda Sansores …PABLO PARA GOBERNADOR..voces fuertes ya no en silencio ni en el oído mucho menos comentarios de Agachados , ese dia y ya suena en todo el Estado PABLO PARA GOBERNADOR..

Un servidor que aplique una de mis principales cualidades el observar para sacar una conclusión.

Observar detenidamente las facciones como Reacciones del Rostro de la Gobernadora durante su mensaje Pablo el mejor Presidente Municipal de todo Campeche y Reconocido a nivel Nacional , lo dijo con una mirada firme Psicologicamente , sus facciones fueron convencida y segura .

Así mismo no perdi detalle de las personas que acompañaron a la Gobernadora de igual manera aprobaban el mensaje y dicho por la Gobernadora.

Los aplausos y gritos de los asistentes no se hicieron esperar Pablo , Pablo …..

Prudentemente no fue un destape , pero al buen entendedor pocas palabras y los adversarios tendrán que Redoblar para buscar lo que la gente ya no les cree y Saben porque????.

PORQUE EL ENEMIGO JAMAS VA HABLAR BIEN DEL ENEMIGO …