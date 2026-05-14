EL KO’OX ES “UNA MIERDA” Y SI ZUBIETA NO SIRVE, QUE SE VAYA: USUARIO CON DISCAPACIDAD; “UN CHOFER ME VULNERÓ AL NEGARME SERVICIO”

EN SILLA DE RUEDAS POR FALTA DE UNA PIERNA, PEDRO CARRILLO PROTESTA FRENTE AL PODER LEGISLATIVO

Pedro Javier Carrillo, quien se gana la vida vendiendo galletas, refrescos y frituras en el mercado “Pedro Sáinz”, protestó frente al Palacio Legislativo para quejarse del sistema de transporte Ko’ox, que calificó de ser “una mierda”, pues era más eficiente el sistema anterior, y exigir la renuncia del titular de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco.

En sillas de ruedas por falta de una pierna, exclamó que pese a su condición siempre ha tenido valor para luchar y pelear ante las injusticias de las autoridades contra el pueblo campechano, y hoy protesto porque he sido vulnerado por un chofer del Ko’ox que cubre la ruta Hospitales, pues tras esperar media hora no quiso llevarlo, obligándolo a esperar media hora más para abordar otra unidad.

Antes había camiones viejos pero prestaban servicio de 5 de la mañana a 11 de la noche bajo cualquier condición climática, pero hoy con camiones nuevos el servicio sigue es una mierda, y ya basta de que las autoridades no hagan nada. Por un lado el precio del pasaje es un robo, pues antes pagaba 8 pesos para ir al mercado y hoy debo desembolsar 18 por el transbordo, y paga pasaje general.

Exigió a la gobernadora poner los ojos en el transporte, y si Eduardo Zubieta, por cuyo sueldo tenemos que “rompernos la madre”, no sirve para dirigir, que lo cambie, pues está cuidando sus intereses o el de los transportistas.