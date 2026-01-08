LA GN UBICA A CAMPECHE COMO SEGUNDO ESTADO CON MAYOR SEGURIDAD CARRETERA: LAYDA; ¿Y EL CAMIÓN CON DROGAS INCAUTADO EN YUCATÁN QUE CRUZÓ POR AQUÍ?

Por medio de sus redes sociales, la gobernadora Layda Sansores presumió que la Guardia Nacional ubica a Campeche como el segundo Estado con mayor seguridad carretera, sólo detrás de Yucatán, cuyo tránsito carretero es mayormente local, señaló que nuestra entidad es paso obligado del transporte proveniente de todas las regiones del país hacia la Península de Yucatán, y resalta que la distinción es resultado del trabajo interinstitucional y de las estrategias de seguridad.

Sin embargo, llama la atención que en un retén instalado en la carretera Mérida-Campeche, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Unidad K-9 de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, investigadores y de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina y Guardia Nacional, aseguraron a finales del 2025 un camión con drogas (extraoficialmente valuadas en 69 millones de pesos) que cruzó suelo campechano sin que los filtros y costosos equipos de videovigilancia que presumen las autoridades estatales lo detectaran.