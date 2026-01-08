MINISÚPERS ENFRENTAN EL 2026 CON RIESGO DE CIERRES POR IMPUESTOS Y COMPETENCIA DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO

“CERRARÍAN 2 DE 17 QUE HAY”; PESE A EXPECTATIVAS, DICIEMBRE PASADO TUVO EFECTOS NEGATIVOS: MARCOS CANUL

Campeche enfrenta un inicio de 2026 complicado para los minisúper, cuyos propietarios resienten el incremento de impuestos y la fuerte competencia de las grandes cadenas de autoservicio, lamentó Marcos Canul Estrella, presidente de la Asociación de Minisúpers en Campeche, al advertir que este año representa un alto riesgo para el sector, pues además 2 de los 17 afiliados podrían cerrar.

Mencionó que se ha tenido el aumento de impuestos en productos de alta rotación como cerveza, refrescos, cigarros, botanas, galletas y otros considerados alimentos “chatarra”, lo que impacta directamente en el volumen de ventas y dificulta la estabilidad financiera de los negocios.

A esto, continuó, se suma la agresiva oferta comercial de los autoservicios, situación que ya tuvo efectos negativos durante el cierre de 2025, periodo en el que los minisúpers esperaban mejores ingresos para enfrentar pagos de servicios, impuestos y renovación de licencias correspondientes al nuevo año.

Canul Estrella indicó que las ventas de diciembre no fueron las esperadas, lo que provocó que gran parte de la mercancía permanezca en inventario, y confió en que este mes de enero pueda “desplazarse” ese producto para cumplir con las obligaciones fiscales y operativas.

Actualmente, la asociación agrupa a 17 minisúpers en la ciudad, de los cuales 2 están en riesgo de cierre, ante lo cual se hacen esfuerzos para reducir costos de operación y ayudarlos a alcanzar el punto de equilibrio.

El dirigente reconoció que algunos establecimientos incluso han considerado cerrar para operar desde sus propios domicilios, como una estrategia para reducir gastos, aunque subrayó que el panorama sigue siendo adverso.