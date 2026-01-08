DEUDA PÚBLICA SE TRIPLICA EN SIETE AÑOS BAJO GOBIERNOS DE AMLO Y SHEINBAUM SEÑALA RÍOS

Al exponer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Gobierno Mexicano realizó la primera colocación de deuda en moneda extranjera del año, al emitir bonos por 9,000 millones de dólares en condiciones favorables de liquidez, el consultor y analista Oswaldo Ríos resumió que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum triplicaron la deuda del país en sólo 7 años.

Consideró que esto “explica el control político y la falsa ‘popularidad’ que no es más que clientelismo con recursos públicos para robar a manos llenas”