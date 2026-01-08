A UNA DIPUTADA NO LE RETIRARON LA VISA, PERO DINERO SÍ: EL MINUTERO; CARGOS CONTRA MADURO “SALPICAN” A MÉXICO

Por medio de sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias El Minutero expone hechos entre los que destaca que la diputada Alejandra María Ang Hernández, fue “detenida” en la Garita Nuevo de Mexicali y trascendió “que le quitaron su visa” por llevar en dos compartimentos de su vehículo 848 mil pesos en efectivo, los cuales no declaró al oficial de inmigración, pues se pueden cruzar sin declarar hasta 9, 999 dólares, pero, si la cantidad es igual o superior a 10 mil dólares, se deben reportarla ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, luego la legisladora aclaró en un comunicado “que su visa no le fue revocada ni retirada”, pero el dinero sí hasta que aclare su procedencia, y que, junto con su esposo, acostumbran a guardar dinero “debajo del colchón”, pero, pregunta, ¿por qué no abren una cuentita de ahorro?, ¿no tienen temor al SAT?.

También, que entre los negocios más lucrativos en el mundo están el petróleo y la venta de 4rm4s y de dr0g4s; además de la industria farmacéutica y la banca en donde se blanquea el dinero negro, y Estados Unidos acusan a Nicolás Maduro de estar involucrado en uno de esos negocios ilícitos: el tráfico de dr0g4s, y los cargos imputados por “n4rcoterror¡smo y tráfico de c0c4ín4 a Estados Unidos”, salpican México como plataforma logística del Cártel de los Soles, ante lo cual los políticos de Morena deberían tener prudencia al defender al dictador.

Otro tema es que al iniciar el año, el Gobierno de Claudia Sheinbaum emitió una nueva deuda por 9 mil millones de dólares o, como dicen en el rancho, se volvió a endrog4r. En el primer año de Gobierno de la Presidenta -octubre 2024 a noviembre 2025-, el saldo de la deuda del país pasó de 16.8 billones de pesos a 18.2 billones.

Nota completa: https://www.facebook.com/100046848503636/posts/1460845112153758/?rdid=LppaCM6SXz2y9DUo#