CUANDO LOS GOBERNANTES INVENTAN HÉROES…

¿DESMEMORIA, FIJACIÓN O FALTA DE CULTURA? ALCALDE DE #ESCÁRCEGA DEDICA GRITO A JOSEFA ORTIZ DE PINEDO

De nueva cuenta las ceremonias del inicio de la Independencia dieron de qué hablar con confusiones de nombres y apellidos de los héroes, por lo cual sus protagonistas (gobernadores y alcaldes) se hicieron virales en redes, como ocurrió con el alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, quien durante las arengas exclamó: “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”.

Situación similar se vivió en Puebla, cuyo gobernador Alejandro Armenta “inventó” un nuevo héroe nacional: “Leonario Vicario”, ni porque lo estaba leyendo pudo decir Leona Vicario correctamente.

Y otra autoridad que evidenció falta de preparación para tan significativo evento fue Humberto Parra Sosa, alcalde Ticul, en Yucatán, ya que entre pausas atinó a señalar: “¡Viva Josefa, viva José Bautista!”.