COSECHANDO LO QUE SIEMBRA

Uno cosecha lo que siembra y lamentablemente nuestra gobernanta no ha germinado sentimientos de cariño, de respeto o de solidaridad con el pueblo.

Don Julián no podía ocultar su rostro de preocupación al llegar al Parque Principal, que lucía banderitas tricolores y todo tipo de motivos patrios, para dialogar con sus amigos de tertulia. Doña Chela llegó a pensar que se había pasado de tequilas en el convivio por la noche del grito, pero no, lo de don Julián era otra cosa.

–“Acabo de leer los comentarios de la gente, más de 300 personas, con motivo de la publicación de nuestra señora gobernanta y su ceremonia del Grito de Independencia, y no dejo de lamentar que el 99 por ciento de las reacciones fueron de repudio, rechazo y en muchísimas ocasiones de insultos ofensivos hacia nuestra autoridad. No sé si se los merece, pero nunca a lo largo de mis casi nueve décadas de existencia había visto tantas muestras de desaprobación ciudadana como ahora”.

–“No hay refrán perdido, le respondió el bolero don Memín. Uno cosecha lo que siembra y lamentablemente nuestra gobernanta no ha germinado sentimientos de cariño, de respeto o de solidaridad con el pueblo. Muy por el contrario, sus sentimientos de odio, confrontación, venganza y su falta de respeto le son ampliamente correspondidos”.

–“No puedo decir que siento lástima, intervino doña Chela, porque ella no ha tenido ese sentimiento para con el pueblo. Aún está en mi cerebro el eco del insulto a las mujeres indígenas pobres, al calificarlas como “lo peor que le puede pasar a una persona”, o llamar “animales” a las suegras o faltarle el respeto a las mamás de los policías. Una persona que no cultiva el respeto si no la ofensa, no puede cosechar más que lo mismo que siembra” acotó.

–“Hay en el pueblo una necesidad de expresar públicamente sus sentimientos, de liberar sus frustraciones y sus desencantos, y se ha encontrado en las redes sociales ese espacio para hacerlo púbico. Y en efecto, razonó el poeta Casimiro, lo que se dice son cosas negativas porque ese es el sumario del juicio popular. Otras expresiones habrían si este Gobierno fuera de resultados y de atención a las demandas populares. Viven los gobernantes encerrados en su burbuja de fantasías, pero estas expresiones ciudadanas sin duda alguna que retumban en el fondo de su soberbia”.

–“Yo quisiera verlo como llamados de atención a la autoridad gubernamental por parte del pueblo, concluyó el viejo Julián. Le están diciendo que las cosas están muy mal, y que nadie se cree sus mentiras. Allá ellos si recapacitan y recomponen el rumbo, o por el contrario, siguen cavando su tumba porque el pueblo noble y sabio no se equivoca. Ya les dieron la oportunidad de demostrar qué pueden hacer, pero solo demostraron que son peores que los de antes. Ya llegará el momento de cobrarnos las facturas” pronosticó.