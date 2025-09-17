CONCEDE JUEZ A ANDY Y BOBBY LÓPEZ BELTRÁN SUSPENSIÓN “CONTRA CUALQUIER CAPTURA”, REVELAN

El documento también incluye nombres de los presuntos funcionarios ligados a la red de huachicol.

Promovido ante el juzgado segundo de Distrito con sede en Zacatecas, por una persona de nombre Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, un juez federal concedió una suspensión a Andy y Bobby López Beltrán contra cualquier captura.

Algo extraño es que no lo firmó, y que además de los hijos de AMLO también están los nombres de los presuntos criminales ligados a la red de huachicol, como el contraalmirante Fernando Farías Laguna y el Señor de los Buques.

La noticia la dio a conocer el periodista Claudio Ochoa Huerta, quien además de resaltar que Rodríguez Smith Macdonald no firma el documento, éste tampoco señala un domicilio para recibir notificaciones, sino el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la CdMx.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del también columnista de El Universal, la suspensión incluye nombres de los presuntos funcionarios ligados a la red de huachicol fiscal, como el contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, “El señor de los buques”, también conocido como Roberto Brown, supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes.

Además de todos los mencionados, Andy y Bobby son los únicos que no cuentan con orden de aprehensión vigente.

Ochoa señala que el número del expediente 2098/2025 donde se concede la suspensión y se admite el amparo, está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal.