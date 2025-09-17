OTRO ACCIDENTE EN LA MÉRIDA-CAMPECHE; VUELCA AUTOBÚS DE BACHOCO CON 20 PASAJEROS DEJANDO A 3 LESIONADOS

Umán, Yucatán.- La carretera federal 180 Mérida-Campeche vuelve a ser noticia, pues durante la mañana de hoy se volcó un autobús de la empresa Bachoco que transportaba a 20 trabajadores, de los cuales tres resultaron lesionados. Los daños aún no han sido cuantificados.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 156, a la altura de Umán, tras lo cual los trabajadores comentaron que esa carretera “está salada”, ante lo cual propusieron realizar misa o peregrinación para evitar accidentes.

Los obreros que sufrieron golpes y excoriaciones en varias partes del cuerpo, fueron atendidos por paramédicos de la SSP. Los demás están sanos y salvos.