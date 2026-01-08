CUMPLE LA ARTEC CON OPERATIVOS CONTRA “PIRATERÍA” DESDE ESTE DÍA 15 O HABRÁ MEDIDAS DE PROTESTA, ADVIERTEN; “NO MÁS ATOLE CON EL DEDO”

Román Jesús Acuña Estrada, presidente del Movimiento Nacional Transportista, confirmó que la Agencia Reguladora del Transporte (Artec) les ofreció iniciar a partir del 15 de enero operativos contra usuarios de plataformas como Uber o Didi, toda vez que son ilegales, situación que será expuesta a taxistas que conforman ese movimiento y se someterá a aprobación qué medidas tomar de no ser aplicadas esas revisiones, porque “ya no nos pueden seguir dando atole con el dedo”.

El líder del MNT afirmó que la situación de los taxistas es cada vez más complicada por la “piratería” que impera en todo el Estado, ante lo cual en Municipios como Carmen, Escárcega y Campeche han acordado tomar acciones si la Artec no aplica la ley, y en el mismo sentido irán los restantes taxistas de los restantes Municipios.

De la posibilidad de parar a los Uber o Didis y paralizar sus unidades como medida de protesta, será decisión de los socios, pero puntualizó que privilegian el diálogo.