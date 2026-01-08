jueves, enero 8, 2026
Lo último:
Locales

CUMPLE LA ARTEC CON OPERATIVOS CONTRA “PIRATERÍA” DESDE ESTE DÍA 15 O HABRÁ MEDIDAS DE PROTESTA, ADVIERTEN; “NO MÁS ATOLE CON EL DEDO”

Román Jesús Acuña Estrada, presidente del Movimiento Nacional Transportista, confirmó que la Agencia Reguladora del Transporte (Artec) les ofreció iniciar a partir del 15 de enero operativos contra usuarios de plataformas como Uber o Didi, toda vez que son ilegales, situación que será expuesta a taxistas que conforman ese movimiento y se someterá a aprobación qué medidas tomar de no ser aplicadas esas revisiones, porque “ya no nos pueden seguir dando atole con el dedo”.

El líder del MNT afirmó que la situación de los taxistas es cada vez más complicada por la “piratería” que impera en todo el Estado, ante lo cual en Municipios como Carmen, Escárcega y Campeche han acordado tomar acciones si la Artec no aplica la ley, y en el mismo sentido irán los restantes taxistas de los restantes Municipios.
De la posibilidad de parar a los Uber o Didis y paralizar sus unidades como medida de protesta, será decisión de los socios, pero puntualizó que privilegian el diálogo.

También te puede gustar

Familia de Layda perdería concesión de San Lorenzo

Alertan por fraude a través de un audio falso ofreciendo vacantes en el sector salud

Gobernador Aysa González entrega certificados de nivel idioma y enseñanza del inglés

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *