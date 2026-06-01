lunes, junio 1, 2026
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FUERTE CHOQUE ENTRE AUTOMÓVIL Y TRÁILER DEJA UN LESIONADO EN LA CARRETERA ESCÁRCEGA – XPUJIL

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente registrado sobre la carretera federal Escárcega-Xpujil, a la altura de una gasolinera ubicada en la salida de la ciudad.

El percance involucró a un automóvil Kia color blanco y un tráiler que, de acuerdo con los primeros reportes, realizaba maniobras para incorporarse al área de carga del establecimiento cuando ocurrió la colisión. Tras el impacto, el vehículo particular resultó con severos daños en su estructura, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia hacia la zona

Paramédicos brindaron atención a una persona que resultó lesionada durante el accidente, mientras que elementos de seguridad y tránsito acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y evitar nuevos incidentes.Debido al accidente, la circulación vehicular presentó afectaciones temporales mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de las unidades siniestradas.

Las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el peritaje para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.

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