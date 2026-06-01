DA INICIO LA TEMPORADA DE CICLONES Y HURACANES, SE ESPERAN ENTRE 11 Y 15 EN EL ATLÁNTICO 

El titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam), Anuar Dajer Granja, informó que la temporada de ciclones tropicales, lluvias y tormentas ya inició formalmente, con un pronóstico de entre 11 y 15 fenómenos para la cuenca del Atlántico, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional.

Detalló que entre siete y ocho de estos sistemas podrían convertirse en tormentas tropicales o huracanes de categorías 1 y 2, mientras que entre uno y dos tendrían la posibilidad de alcanzar categorías mayores, sin embargo, aclaró que el pronóstico no significa que todos los fenómenos tengan trayectoria hacia la Península de Yucatán o representen una amenaza directa para Campeche.

Aun así, el funcionario consideró que la ausencia de impactos recientes de gran magnitud podría generar una percepción equivocada entre la población. Como ejemplo, recordó el caso de Guerrero, estado que pasó de varios años sin eventos extremos a enfrentar los devastadores efectos de los huracanes Otis y John en menos de un año.

Indicó que una de las prioridades de Protección Civil será fortalecer la cultura de prevención, especialmente entre los jóvenes que nunca han vivido los efectos de un huracán de gran intensidad.