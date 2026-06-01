VOLQUETEROS BLOQUEAN OBRA FEDERAL EN ESCÁRCEGA PARA EXIGIR TRABAJO

La ampliación de la carretera federal Villahermosa-Escárcega se vio afectada este día luego de que un grupo de volqueteros bloqueara los trabajos a la altura del ejido Kilómetro 36 para exigir su inclusión en las labores de acarreo de material.

Los inconformes argumentaron que no han sido considerados para participar en una obra que representa una importante fuente de empleo para el sector transportista de la región, por lo que decidieron manifestarse para demandar oportunidades de trabajo.

La protesta también alcanzó el entronque de División del Norte, donde varias unidades permanecieron detenidas, generando retrasos en las actividades relacionadas con el proyecto carretero.

De acuerdo con versiones de organizaciones transportistas, los manifestantes no forman parte de las agrupaciones tradicionales reconocidas en el municipio. Dirigentes de la CTM y la CNOP señalaron que no avalan a este grupo y solicitaron a las empresas constructoras respetar los acuerdos establecidos con las organizaciones legalmente constituidas.

Mientras continúan las negociaciones entre los involucrados, los trabajos en la obra federal permanecen parcialmente afectados, a la espera de que se alcance un acuerdo que permita restablecer las actividades de manera normal.