MORENA GASTA 27 MDP EN AFILIACIÓN MASIVA, MÁS QUE EL VERDE O EL PT EN FORMAR CUADROS: SIN MEBARGO MX

El medio Sin Embargo MX dio a conocer que el partido Morena ha destinado 27.1 millones de pesos a su campaña de afiliación “Somos Millones Súmate a Morena”, iniciada en enero de 2025, superando incluso el financiamiento anual para actividades específicas de sus aliados. De acuerdo con la información obtenida vía transparencia, el monto rebasa los 23.7 millones asignados al Partido Verde y los 19.1 millones otorgados al Partido del Trabajo para tareas como capacitación, educación política e investigación.

El reportaje detalla que el 81 por ciento del gasto total se concentró en la compra de más de 5 mil tabletas electrónicas utilizadas para el registro de militantes, mientras que otros rubros como logística, propaganda, traslados y organización de eventos no han sido desglosados públicamente. Aunque Morena aseguró que no adquirió vehículos, reconoció el uso de unidades bajo arrendamiento sin precisar cantidades. La dirigencia encabezada por Luisa María Alcalde informó que la campaña superó su meta inicial, alcanzando más de 12.2 millones de afiliados hasta marzo de 2026.