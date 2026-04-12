ENCUESTA REVELA CONTUNDENTE MENSAJE; LA MAYORÍA PREFIERE NO VOTAR POR NINGÚN CANDIDATO DE MORENA: INSIGHTT

De acuerdo con la más reciente encuesta de Insightt, la preferencia rumbo a la gubernatura de Campeche refleja un escenario donde predomina el rechazo a los perfiles de Morena. La opción “Ninguno” encabeza con 30%, colocándose por encima de todos los aspirantes evaluados y marcando la tendencia principal entre los ciudadanos consultados.

En contraste, los perfiles medidos quedan por debajo: Liz Hernández Romero alcanza 19%, mientras Rocío Abreu y Pablo Gutiérrez Lazarus registran 16% cada uno, y Aníbal Ostoa Ortega 12%. Además, 7% de los encuestados indicó no saber por quién votaría. Los resultados, obtenidos a partir de 800 entrevistas telefónicas en el estado, muestran que, más que una preferencia definida, prevalece la inclinación a no respaldar a ninguno de los candidatos de Morena.