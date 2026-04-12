EN YUCATÁN HAY CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y OMISION GUBERNAMENTAL | Por: Política Penínsular

– EN EL CAPASITS MÉRIDA: LOS PACIENTES ESTÁN SIN FÁRMACOS MIENTRAS LA TITULAR DEL PROGRAMA DE VIH VIAJA POR EUROPA

La indignación crece entre la comunidad de pacientes del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en Mérida. Mientras los usuarios reportan un nuevo y crítico desabasto de medicamentos, la titular del Programa Estatal de VIH, la Dra. Dulce María Cruz Lavadores, está de viaje en el extranjero, en Europa para ser más específicos.

CALVARIO: SURTIR UNA RECETA

Para muchos pacientes, llegar al CAPASITS no es un trayecto corto. Personas provenientes de diversos municipios del interior del estado denuncian que, tras invertir tiempo y recursos para trasladarse a la capital, la respuesta en ventanilla es la misma: “No hay medicamento”.

Esta situación no es nueva; durante los últimos meses, las quejas por la falta de antirretrovirales han sido constantes. Sin embargo, la crisis se ha agudizado recientemente, dejando a decenas de personas en una situación de vulnerabilidad clínica al interrumpir sus tratamientos, un riesgo latente para la salud pública en el estado.

TRES SEXENIOS BAJO LA MISMA DIRECCIÓN

Uno de los puntos que genera mayor molestia entre los afectados es la permanencia de la Dra. Cruz Lavadores al frente del programa. Con tres sexenios en el cargo, la funcionaria es percibida por los pacientes como una figura “enquistada” que, pese a los cambios de gobierno, se mantiene inamovible.

“Parece ser que para las nuevas autoridades la salud solo fue una promesa de campaña. Hay directores que no dan resultados y siguen ahí, protegidos, mientras nosotros nos quedamos sin medicinas”, manifestó uno de los usuarios afectados que prefirió el anonimato.

BAJO LA LUPA

El contraste entre el discurso de renovación de la actual administración y la realidad en los servicios de salud ha puesto en entredicho la eficacia de los nuevos mandos. La denuncia ciudadana apunta a que la estructura burocrática del programa estatal prioriza el privilegio de sus funcionarios sobre la atención directa a los ciudadanos.

Hasta el momento, las autoridades de Salud del Estado de Yucatán no han emitido un comunicado oficial respecto al desabasto actual ni sobre la situación administrativa de la dirección del programa. Se espera que en los próximos días las agrupaciones civiles de defensa de derechos humanos se pronuncien ante lo que consideran una falta de ética y responsabilidad institucional.

PREGUNTAS

¿Hasta cuándo la Jefa del Programa Estatal de VIH, la Dra. Dulce María Cruz Lavadores, seguirá protegida por las autoridades de Salud?

¿Será más importante para el secretario conservarla en su puesto otro sexenio (ya lleva 3) qué proteger la salud de los yucatecos?

¿Será que la Salud solo fue una promesa de campaña, pues hay muchos jefes de programas y directores enquistados en sus áreas sin dar resultados y, al parecer, seguirán siendo inamovibles?

Que dirá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ?

Encubrirá éste caso el Gobernador Joaquín Díaz Mena?