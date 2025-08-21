“YA VALIÓ”, LAMENTA HABITANTE DE LA COLONIA REVOLUCIÓN ANTE LAS AGUAS NEGRAS QUE DESTRUYEN EL ECOSISTEMA DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS

Mediante un video, un habitante de la colonia Revolución de Ciudad del Carmen exclama: “Ya valió, las aguas negras han invadido esta parte de la Laguna de Términos”, y expone el deterioro ambiental reflejado en la pérdida de manglar y la pérdida de playas públicas, ante la indiferencia y omisión de las autoridades y el silencio de la sociedad, lo que daña la cadena alimenticia.

Explica que las aguas residuales han invadido la zona, provocando una erosión visible y la mu3rt3 del manglar, ecosistema vital para la pesca local y la protección contra huracanes. “Ya se desbordó por completo… ya no hay paso, ya nos quedamos sin playa”, lamenta.

Al enfocar las aguas contaminadas por donde pasan peces, alertó: “Ese pescado acaba en tu plato… pero ellos qué van a saber del problema”, y resalta que los fraccionamientos construidos sin estudios de impacto ambiental agravan el problema.

Aquí, lamenta, en el patio trasero de nuestra Isla, no decimos nada, simplemente nos quedamos callados, mientras los turistas disfrutan en Playa Norte.

También cuestiona la falta de acción de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y del Gobierno Municipal encabezado por Pablo Gutiérrez Lazarus. “¿Dónde está la Conanp aquí? ¿Tomando fotos, grabando videos, pidiendo auxilio?”, pregunta con ironía.

Como alternativa de solución, propuso organizar kermeses y actividades económicas, para financiar una planta tratadora de aguas negras. “Hay que pensar en generar economía en este lado de la ciudad”, sostiene.

Al referir que en Bacalar su laguna es motor económico, expuso: “No sabemos el alcance que tiene una laguna de esta magnitud… podría generar toda la economía estable y sustentable de Ciudad del Carmen”.

