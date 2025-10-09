CONTRADICTORIO CASTIGAR DAÑOS A MONUMENTOS CUANDO GRUPOS DE MORENA HAN VANDALIZADO: AMÉNDOLA

Al considerar que la medida de castigar a quien dañe monumentos puede tener un sentido correcto, para el exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, es contradictoria viniendo de un grupo político que ha protagonizado actos similares y al cual pertenece la gobernadora.

Y puntualizó: “Me parece que también tiene una alta dosis de hipocresía y de cinismo, porque precisamente los grupos vandálicos de Morena se han distinguido en los actos de vandalismo”.

Recordó que durante movimientos sociales encabezados por la ahora mandataria estatal, se registraron destrozos en edificios públicos, entre ellos el Palacio de Gobierno en 1997, rompiendo cristales, y en una oficina cercana a la popularmente conocida bola de queso en 2015.

Améndola Avilés sostuvo que el Gobierno Estatal, al tener control sobre la seguridad pública, tiene la capacidad de proteger los monumentos y garantizar manifestaciones pacíficas sin recurrir a la represión.

Además, hay falta de congruencia entre el discurso del Ejecutivo Estatal y sus acciones, pues tiene en el Poder Judicial a (Juan Pedro) Alcudia (Vázquez), a quien diversos colectivos han señalado como responsable de actos de v¡ol3ncia contra mujeres.