No basta con que se vayan, los cesen, los sustituyan o los promuevan para otros cargos. Que asuman las responsabilidades penales por sus corruptelas…

¿Qué razones de fondo hay para la serie de cambios que se han realizado en el gabinete estatal de la señora Sansores? ¿Qué se puede cambiar o mejorar o eficientar en los dos años (o menos) que le quedan a esta Administración estatal?

La respuesta a ambas interrogantes es la misma: ninguno. Ni hay razones de fondo, ni se pueden hacer cambios que ayuden a eficientar, o mejor dicho, a hacer que funcione bien este aparato gubernamental que navega desde hace cuatro años a la deriva.

En el renglón turístico por ejemplo, el saldo es deficitario. Y nada se va resolver con la llegada de una nueva titular. Lo más notable que pudo hacer Mauricio Arceo es traer el influencer Mr Beast sin que eso le haya generado realmente algún beneficio al Estado y lo más que podrá lograr hacer su sustituta es bailar un buen danzón con alguno de los famosos, aunque eso tampoco sirva para mejorar la afluencia de paseantes.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la situación es totalmente diferente, sobre todo porque Ramón Ochoa ha sido acusado, con pruebas, de muchos desvíos y de operación fraudulentas, de suerte que le hacen un favor al sacarlo de los reflectores y alejarlo de las investigaciones que puedan efectuarse.

Ochoa se va pero la culpa se queda. Los desvíos multimillonarios seguirán sin ser aclarados, y los apoyos manipulados a los productores tampoco se van a transparentar.

Es muy probable que lo hayan cesado no solo por corrupto, sino también por inepto, ya que en el sector agropecuario sí hay mucho qué hacer. No olvidemos que en 2026 arrancará el Plan Campeche con los proyectos arrocero y lechero, que necesitan a un buen estratega en el sector para conducir a buen éxito ese programa federal. Sin duda alguna que el delegado de la Sader, Carlos Baqueiro Cáceres sabe mucho del tema y podrá realizar un buen trabajo, pero se requiere que su mancuerna estatal también sea eficiente.

Se dice que habrá más relevos, y sin duda el que más espera la ciudadanía es el de la propia gobernadora Layda Sansores, que se rumora ocurrirá en enero, y que esa es una de las causas de que se esté remodelando el equipo de funcionarios que dizque nos gobierna.

Lo cierto, y esto vale para todos los casos, es que no basta con que se vayan, que los cesen, los sustituyan o los promuevan para otros cargos. Todos por igual deben ser investigados, sobre todo la señora gobernadora –que cuando se vaya ojala se lleve también a Marcela—que ha tenido un desempeño, opaco y de muchos, muchísimos desvíos de recursos. Que se vayan, pero que se lleven también la culpa, y las responsabilidades penales por sus corruptelas. Ni perdón ni olvido.