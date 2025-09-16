MUCHO RUIDO, POCAS NUECES…

Esta es la Administración más opaca y que menos ha rendido cuentas al pueblo, creyendo que con sus cuentos engañabobos ya salvaron su responsabilidad…

“Tremenda escandalera armaron las 91 nuevas patrullas, camionetas y góndolas que la Comandanta Guanajuatense puso en servicio junto con su jefa el pasado sábado, y en los cuales se invirtieron más de 86 millones de pesos. Ojalá que con el ruido que armó el ulular de las sirenas durante el recorrido que hicieron por el malecón y otras avenidas, los maleantes se espanten y ya dejen de estarnos jodiendo”, narró el bolero don Memín a sus amigos de tertulia.

–“¿Dices que gastaron más de 86 millones de pesos en esas compras?, cuestionó con singular malicia doña Chela. Si le ponemos el 10 por ciento de comisión a quienes se encargaron de las compras, entonces por ese solo hecho se embolsaron casi 9 millones de pesos contantes y sonantes” acusó.

–“No seas mal pensada, la regañó el viejo Julián, recuerda que en este Gobierno de transformación esas malas prácticas ya fueron desterradas y ahora todo es honestidad, transparencia y aprovechamiento integral de los recursos el presupuesto”.

–“¿Que no hay esas malas prácticas? –respondió-cuestionó indignada doña Chela—si estos no son corruptos, porque pillo ya era el abuelo, estos son tremendamente corruptísimos y lo que menos tienen es la transparencia, a mí que no me quieran engañar. Todo es negocio para ellos, y el tarado sin Cerebro es el más pillo de todos ellos, hasta grabaciones de sus transacciones circulan por las redes” recordó.

–“Quisiera creer, intervino el poeta Casimiro, que las palabras de don julián estuvieron revestidas de sarcasmo puro, ya que, en efecto, esta es la Administración más opaca y que menos ha rendido cuentas al pueblo, creyendo que con sus cuentos engañabobos ya salvaron su responsabilidad. No. La nueva Administración que no será guinda les va exigir cuentas y vaya que muchos de ellos van a acabar su vida tras las rejas, principalmente esa comandanta que dice que le debe todo a su jefa” vaticinó.

–“Tienen razón, concedió el viejo Julián. He hablado con sarcasmo y poniéndolos a prueba para ver si no han dado el chaquetazo y se cambiaron de bando. Qué buino que siguen con la mira clara y los conceptos sólidos porque solo así, con mucha convicción, será posible afrontar los retos que vienen ante los cantos de sirena y los intentos de soborno de los operadores políticos guindas, para mantenerse en el poder. ¡Para atrás ni para tomar impulso!” exhortó.

–Yo solo pido, concluyó el bolero don Memín, que esas 91 nuevas patrullas realmente se pongan a trabajar en bien del pueblo. No se trata de hacer ruido con sus sirenas, sino de dar resultados en contra de los malandros que cada día consolidan más su fuerza”.