REDMYH IMPULSA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género (REDMYH) desarrolla en Campeche un proyecto financiado por el Fondo Kellogg’s, con el objetivo de fortalecer la educación para la paz y prevenir el abuso sexual infantil en comunidades prioritarias.

Isabel Rodríguez Casanova, integrante de la red, explicó que desde hace cinco años trabajan en los municipios de Hopelchén y Calakmul con maestras y maestros, impulsando estrategias de resolución pacífica de conflictos y promoviendo acciones para garantizar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes.

En el último año, bajo la coordinación de Estela Reyes, se implementó un manual de estrategias diseñado en conjunto con docentes de las comunidades. Este material busca prevenir la violencia y el abuso sexual mediante herramientas educativas, que ya comenzaron a difundirse a través de una campaña de sensibilización.

Además de la labor preventiva, la red ha acompañado de manera jurídica y psicológica casos emblemáticos de violencia sexual. Entre ellos destaca el conocido como caso Casie, en el que una niña de nueve años fue agredida sexualmente por su maestro en Calakmul. De acuerdo con Rodríguez, este proceso visibilizó cómo en muchas comunidades las víctimas suelen ser revictimizadas y excluidas en lugar de recibir protección y justicia.