PESCADORES DE CARMEN RESIENTEN BAJA CAPTURA DE CAMARÓN POR DERRAME DE PETRÓLEO

La actividad pesquera en Ciudad del Carmen enfrenta un panorama complicado ante la disminución en la captura de camarón, una situación que, de acuerdo con Manuel Joaquín Guzmán Abreu, presidente de la Sociedad Cooperativa Laguna de la Puntilla, podría estar relacionada con efectos no visibles del derrame ocurrido en costas de Veracruz y Tabasco.

Aunque en la superficie no se observan rastros del incidente, el comportamiento del mar y la escasez de producto han encendido las alertas entre los hombres de mar, quienes reportan jornadas con resultados mínimos o incluso sin captura. Guzmán Abreu explicó que entre los pescadores existe la percepción de que las acciones implementadas para contener el derrame estarían alterando el fondo marino, afectando a organismos pequeños que forman parte esencial de la cadena alimenticia del camarón.

Advirtió que las corrientes podrían desplazar estos efectos hacia otras zonas del Golfo, incluyendo las cercanas a Carmen, lo que incrementa la preocupación en el sector ante un posible impacto mayor en los próximos días.

El líder pesquero indicó que, aunque se ha registrado algo de actividad recientemente, los niveles siguen por debajo de lo habitual, lo que representa un golpe directo a la economía de quienes dependen de esta actividad. Con la veda programada para iniciar el 1 de mayo, los pescadores buscan aprovechar los días restantes para obtener ingresos que les permitan enfrentar el periodo de inactividad.

En este contexto, hizo un llamado a las autoridades para que amplíen la atención a los efectos del derrame y consideren a los pescadores de Carmen dentro de las estrategias de apoyo, ante un escenario que comienza a generar preocupación en el sector.