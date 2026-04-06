POLICÍAS BAJO LA LUPA; FISCALÍA DEFINE SI HUBO LEGÍTIMA DEFENSA

La situación jurídica de dos elementos policiacos permanece en análisis luego de un enfrentamiento a balazos con presuntos delincuentes en la colonia Josefa Ortiz, en la capital campechana. El fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado, confirmó que aún no se determina si los agentes actuaron en legítima defensa.

El caso ha generado atención debido a la intervención de autoridades federales, ya que las armas aseguradas fueron turnadas a la Fiscalía General de la República al tratarse de un posible delito de carácter federal.

El fiscal evitó precisar si las detonaciones dirigidas contra los policías constituyen un agravante, al señalar que el caso sigue en etapa de integración. Indicó que será la propia Fiscalía la encargada de definir con exactitud los delitos que se imputarán conforme avancen las investigaciones.

En el mismo hecho, otras cuatro personas fueron presentadas ante un juez por su presunta participación en delitos como lesiones y daños, mientras que dos más continúan hospitalizadas, lo que ha impedido que enfrenten de momento el proceso judicial correspondiente.