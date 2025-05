CIRCULA EN REDES: “GOBERLADRONA”, “TODO EL DINERO Y BENEFICIOS SE VAN FUERA”, USUARIOS ARREMETEN CONTRA LAYDA TRAS ANUNCIAR “MANO DE OBRA CAMPECHANA” EN DUCTO DE GAS NATURAL

En redes, usuarios mostraron su indignación luego de que la gobernadora Layda Sansores presumiera que la empresa Bonatti “da preferencia a la mano de obra campechana” en la construcción del nuevo ducto de gas natural en el estado. Las reacciones no se hicieron esperar y la mandataria fue blanco de fuertes críticas por lo que muchos consideran una simulación de logros.

Entre los comentarios más duros destacan: “Goberladrona” y “Todo el dinero y beneficios se van fuera”, frases que reflejan el hartazgo de los campechanos ante lo que perciben como una administración fallida que se cuelga de obras federales mientras Campeche sigue hundido en desempleo y marginación.

“La empresa contrató puro chilango y guanajuatense, y a los campechanos nos dieron una patada”, señaló un internauta. Otro comentó: “No tienes vergüenza, no gestionaste esa obra, pero ya estás presumiendo como si fuera tuya”. También señalaron que en Carmen no hay trabajo, Pemex no paga, y la inversión brilla por su ausencia.

Los usuarios criticaron que a los campechanos solo se les ofrece trabajo en excavación, mientras los cargos técnicos y mejor pagados se destinan a personal foráneo. “Pura simulación, lo técnico lo hacen otros estados”, reclamaron. Además, recordaron que la falta de medicamentos, la inseguridad y el abandono institucional son el verdadero rostro del estado.

Otras frases que se repitieron fueron:

“Cuatro años de absoluto fracaso”, “No hay salud, ni economía, ni turismo”, “Layda, solo has saqueado a Campeche”, “Traidores a la patria, Morena destruyó todo”.

Incluso su estilo personal fue objeto de burla: “Parece sketch de Gloria Trevi con esa voz de cotorra mojada”, “Ya hasta quiere hablar italiano como si fuera parte de la mafia”, ironizaron algunos.

Lo que pretendía ser un mensaje positivo terminó convirtiéndose en un escaparate del malestar ciudadano, donde la población exige resultados concretos y acusa a Layda Sansores de vivir en una burbuja mientras el estado sigue hundido en la crisis.