lunes, abril 6, 2026
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HOMICIDIOS SUELEN SER PLEITOS ENTRE FAMILIAS POR EL DERECHO DE LA TIERRA: LAYDA

-“LA SEGURIDAD ES EN SERIO”

San Francisco de Campeche.- Hoy analizábamos los delitos, los homicidios, uno de los cuales fue cuestión de drogas y los demás suelen ser pleitos que se tienen entre familias por el derecho de la tierra, expresó la gobernadora Layda Sansores.

La mandataria estatal aseguró que las gráficas muestran que han descendido los homicidios de cualquier tipo “desde que entramos”, vamos mejorando, y “tener una secretaria mujer parece que se desató la misoginia en Campeche, pero la seguridad es en serio”.

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