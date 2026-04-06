Nuestras autoridades están totalmente idiotizadas por esas creencias siniestras y por eso han pervertido la moral y las buenas costumbres.

Doña Chela llegó a la charla vespertina con sus amigos con el nervio a punto de reventar. Se le veía asustada, la temblorina se había apoderado de su labio inferior, y en sus ojos rebosaba el pánico ante las informaciones recientes de que casi todo el gabinete estatal, empezando por la propia Tía gobernanta, están entregados a fuerzas oscuras y siniestras para que los protejan y los guíen.

–“Apenas estamos en la semana de Pascua, expresó doña Chela, y ya están aflorando esas prácticas de la clase gobernante a sus entes de las tinieblas, bajo la excusa de que en México hay libertad de creencias. Si confesaran públicamente sus esoterismos y cultos a deidades malignas, nunca jamás habrían llegado al poder, ya que el pueblo sabio y noble repudia totalmente esos rituales practicados en la más absoluta oscuridad”.

–“Apenas hace unos días, recordó el bolero don Memín, se hicieron tenebrosas revelaciones de las prácticas religiosas de la famosa Corcholata, quien se apellidaba igual que el pelón orejón que llegó al poder por la vía del fraude más escandaloso de la historia. Y si bien yo respeto el culto hasta a los astros y a los falos, no por eso voy a admitir ni aprobar que para sus rituales sacrifiquen a niños, como se asegura que ocurría en los actos que presidía doña Carmencita” subrayó.

–“El Chamanismo, o el culto a las deidades afroamericanas o cubanas, es algo que no es nuevo, mencionó el poeta Casimiro. Son célebres los casos de expresidentes de la República que se ostentaban como iluminados o aceptaban que eran conducidos por sus deidades, como es bien sabido que la Tía también es afecta a esas prácticas, y que su chamán es un travesti que cobra como subsecretario de Finanzas. Lo que debe preocuparnos es qué clase de doctrina practican y qué tanto ejercen sobre nuestras autoridades sus guías espirituales”.

–“Pues si de eso se trata entonces ya entendemos el por qué a nuestro Estado se lo está llevando el traste, apuntó don Julián, ya que nuestras autoridades están totalmente idiotizadas por esas creencias siniestras y han pervertido la moral y las buenas costumbres. Hay suficientes pruebas para asegurar que sus rituales oscuros son comunes y lo único que realmente deseo es que en medio de sus locuras no sacrifiquen a seres inocentes”.

–“Ya lo hacen todos los días desde que legalizaron el aborto, respondió convencida doña Chela. Ahora entiendo el porqué de su desesperación por aprobar ese crimen, y el por qué algunos diputados reaccionaron como verdaderos endemoniados cuando vieron a los sacerdotes en la explanada del Congreso defendiendo a la vida de los inocentes. Qué miedo, qué pánico empezar a conocer bien a quienes nos gobiernan” reflexionó.

–“Y esa es una razón más, no para quemarlos en la hoguera como en los tiempos de la Santa Inquisición sino para una cruzada de votos en contra de ese partido y de sus candidatos. Ya están infestados del mal, y nosotros tenemos que extirparlos con nuestro voto masivo en contra de ellos” convocó el bolero don Memín.