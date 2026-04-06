lunes, abril 6, 2026
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EL CIUDADANO VIVE ATEMORIZADO POR CULPA DE “CIERTOS MEDIOS”, ACUSA LA GOBERNADORA

San Francisco de Campeche.- En medio del clima de inseguridad que se vive en el Estado por asaltos y ejecuciones, la gobernadora acusó: “No son los campechanos, sino “ciertos medios” que quieren degradar el esfuerzo (que hacemos para avanzar) y terminan lastimando al propio ciudadano, que vive atemorizado”.

Lo anterior, al preguntarle si el trabajo de su Administración es ejemplo de que sí se avanza en el Estado y en el país, a pesar de los comentarios difíciles de Estados Unidos y críticos en México.

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