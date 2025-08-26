EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 26 DE AGOSTO 2025

CAMPECHE, MAYOR ALZA EN ASESINATOS EN 2025.

Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sostienen que Campeche fue la ciudad capital con mayor alza en asesinatos en el primer semestre de 2025 con 260%, superando a Culiacán, Sinaloa, que tuvo un incremento del 218.5%. La cifra confirma el rotundo fracaso de Marcela Muñoz Martínez al frente de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

El SESNSP confirmó que en el periodo enero-julio de 2025, ocho capitales del país registraron un aumento en el número de carpetas de investigación iniciadas por asesinatos (homicidio doloso y feminicidio) con relación al mismo lapso de 2024, y Campeche lidera la lista con 260 por ciento más crímenes, pasando de cinco expedientes iniciados por asesinatos en el periodo de referencia de 2024 a 18 en 2025. Culiacán, Sinaloa, es la segunda capital con un alza del 218.5%, y Hermosillo, Sonora, es la tercera con un 37.5%. Las otras cinco capitales son Guanajuato; Oaxaca, Xalapa, Ciudad Victoria y Mexicali, que tuvieron incrementos del 2 al 25 por ciento.

De nada han servido los más de 7 mil millones de pesos invertidos en Seguridad en los 4 años de gobierno de Layda Sansores, empecinada en mantener al frente de la SPSC a la nefasta Marcela Muñoz, que pareciera que protege más a los delincuentes que a la ciudadanía.

SANSORES NO PARA DE MENTIR.

Los Frentes Políticos de Excélsior comentan de la indigna, mezquina y ruin declaración de Layda Sansores sobre las mujeres indígenas de México, y busca culpar a otros de sus errores y barbaridades. La octogenaria alega que la prensa sacó de contexto su dicho, pero sus palabras, tal cual las dijo, están grabadas en video. ¿Cuándo dejará de mentir?

“Tras declarar que ‘ser mujer, indígena y pobre es lo peor que te puede pasar’, Layda Sansores enfrenta una bola de reclamos. Angélica Villedo, del Movimiento Indígena Nacional, la acusó de clasismo y racismo. El diputado panista, Asael Hernández fue más allá, pidió que Sansores se disculpe durante 30 días consecutivos. Ojo por ojo, le advierten. Colectivos indígenas y oposición coinciden en algo, que Layda debe enmendar sus palabras. Ella encendió el fuego, y ahora tendrá que apagarlo bajo la lupa nacional. Seguro, esto también se le resbala”. La soberbia e impresentable gobernanta debería asumir su responsabilidad y disculparse con las mujeres indígenas, en vez de buscar culpar a otros de sus yerros y aberraciones. Quizá por eso es que su gobierno ha fracasado en todo, porque al igual que ella, sus rapaces secretarios culpan a otros mientras saquean impunemente el erario campechano. La corrupción está peor que nunca