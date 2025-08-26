DIÓCESIS DE CAMPECHE DESMIENTE QUE SE HAYAN REALIZADO 38 MIL EXORCISMOS

La Diócesis de Campeche desmintió la versión publicada en un medio nacional que aseguraba que en el estado se han realizado 38 mil 400 exorcismos en los últimos cuatro años. Señaló que esa cifra es imposible, ya que un exorcismo auténtico no es un acto masivo ni inmediato, sino un proceso prolongado que requiere discernimiento, acompañamiento espiritual y varias sesiones que pueden extenderse durante meses o años.

En su comunicado, la Iglesia recordó que el exorcismo es una oración oficial considerada sacramental, cuya finalidad es pedir la liberación de una persona en casos de auténtica posesión demoníaca. Explicó que solo sacerdotes autorizados por el Obispo pueden realizarlo, y actualmente en Campeche seis presbíteros cuentan con esta encomienda, celebrando liturgias que atraen a fieles de otros estados e incluso del extranjero.

La Diócesis subrayó que su misión principal no son los exorcismos, sino anunciar el Evangelio, acompañar espiritualmente a los fieles y celebrar los sacramentos.