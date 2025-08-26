NOROÑA LLEVARÁ A LA COMISIÓN PERMANENTE ACUSACIÓN DE “TRAICIÓN A LA PATRIA” CONTRA LA OPOSICIÓN

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que el próximo miércoles, en sesión de la Comisión Permanente, se discutirá dentro del apartado de agenda política el tema de la “traición a la patria”, al considerar que no se trata únicamente de la postura de la senadora Lilly Téllez, sino de toda la oposición.

El legislador subrayó que, aunque está en desacuerdo con las expresiones de Téllez, no se configura ningún delito, por lo que no existe fundamento para solicitar su desafuero, ya que la ley protege a los legisladores al impedir que sean reconvenidos por las opiniones que manifiestan en el ejercicio de su encargo.