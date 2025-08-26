PETROLEROS SE ENCADENARÁN, HARÁN HUELGA DE HAMBRE Y DESANGRARÁN EN PALACIO NACIONAL PARA EXIGIR DERECHO A LA JUBILACIÓN, ANUNCIAN

Hay entrega de plazas a personas que no tiene trayectoria en Pemex, recriminan

Raúl Droauillet Patiño, coordinador nacional de Petroleros y Mexicanos Reclamantes de Justicia, denunció que más de 16 mil trabajadores con entre dos y hasta 45 años de antigüedad en Pemex fueron excluidos de las bases laborales, mientras se entregan plazas a personal sin trayectoria. Señaló que la asignación de bases se ha convertido en un negocio manejado por dirigentes sindicales y funcionarios de la empresa, quienes presuntamente cobraron entre 50 mil y 100 mil pesos por espacios que nunca se entregaron, afectando también a viudas y familiares de jubilados que quedaron sin derecho de sustitución.

Ante esta situación, la organización convocó a una protesta nacional el próximo 9 de septiembre en la Ciudad de México. La movilización iniciará a las 5:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia Palacio Nacional, con paso por la embajada de Estados Unidos. Durante la jornada, algunos trabajadores de más de 65 años se encadenarán, iniciarán huelgas de hambre e incluso realizarán actos extremos para exigir justicia y el reconocimiento de su derecho a la jubilación, tras décadas de lucha sin respuesta de las autoridades.