SI EL ALCALDE NO SE ACERCA A DIALOGAR TOMAREMOS MEDIDAS MÁS FUERTES, ADVIERTEN MATARIFES

NINGUNA AUTORIDAD SE LES HA ACERCADO TRAS PROTESTAR

Tras la manifestación que realizaron el pasado viernes en el Rastro Municipal, integrantes del Sindicato de Matarifes acusaron que hasta el momento ninguna autoridad del Ayuntamiento, incluyendo al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, se ha acercado a dialogar con ellos, lo que consideran un signo de desinterés hacia sus demandas, ante lo cual no descartan tomar medidas más fuertes aunque molesten a la ciudadanía.

Primo Salazar Góngora, exsecretario general del gremio, lamentó que la protesta pacífica no haya tenido efecto alguno, pues ni el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Guerrero Cabrera, ni el director de Servicios Básicos, Edwin Mayo, mostraron disposición a atenderlos.

“Hasta ahorita nadie se nos acercó, absolutamente nada. Tal vez porque nuestra protesta fue pacífica, sin interrumpir actividades ni causar actos v¡ol3ntos, pero eso no significa que no tengamos peticiones legítimas. Es como si no hubiésemos hecho nada”, lamentó.

Salazar Góngora recordó que un día antes de la protesta giraron un oficio al alcalde como acto de cortesía, informándole de la situación, pero de nada sirvió.

Además, tras casi 2 meses de la llegada de Edwin Mayo a la Dirección de Servicios Básicos, no ha habido acercamiento ni continuidad en las pláticas que antes sostenían con su antecesor Darwin Sánchez Hernández, quien, afirmó, fue despedido por ladrón.

Ante la falta de respuesta, analizamos tomar medidas más drásticas, más fuertes, pues aunque sabemos que terceras personas no tienen la culpa, es la única manera en que este Gobierno escucha: cierras la cuatro carriles y ahí sí aparecen rápido, expresó Salazar Góngora.

El exsecretario general reconoció que dentro del sindicato también existen malas prácticas de algunos socios, pero las autoridades son corresponsables al permitirlas.