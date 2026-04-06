“LO QUE DIGA SERÁ USADO EN MI CONTRA”: LAYDA; AFIRMA QUE CAMPECHE ESTÁ ENTRE LOS ESTADOS QUE MÁS INVIERTEN EN SEGURIDAD

San Francisco de Campeche.- Al llegar a Ciudad Segura para presidir la ceremonia de “Construcción y rehabilitación del nuevo edificio de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana”, y pedirle unas palabras, la gobernadora Layda Sansores soltó: “Todo lo que diga será en mi contra”, luego afirmó que con el edificio los policías están en mejores condiciones y con mayor seguridad, al igual que los elementos caninos, aunque faltan “detalles” para la segunda etapa, y presumió: “Estamos entre los Estados que más invierten en seguridad, y lo seguiremos haciendo”.