COMUNEROS DE MICHOACÁN QUEMAN VEHÍCULOS Y VANDALIZAN EDIFICIOS GUBERNAMENTALES EN LA CIUDAD CAPITAL

-EXIGEN JUSTICIA POR UN OPERATIVO REALIZADO EN 2017 DONDE HUBO 4 INDÍGENAS MUERTOS

En exigencia de justicia por un operativo de fuerzas federales realizados en el 2017 que dejó 4 indígenas muertos, entre ellos un estudiante menor de edad, comuneros de Arantepacua, Municipio de Nahuatzen, arribaron a la ciudad de Morelia para quemar unidades comerciales, causar destrozos a vehículos particulares y vandalizar edificios gubernamentales.

Los hechos acontecieron el pasado viernes 5 de abril, y los inconformes llegaron a bordo de 10 camiones, respaldados por estudiantes normalistas y organizaciones indígenas.

A las afueras de Casa Michoacán (antes Casa de Gobierno), lanzaron cohetones al interior del inmueble e ¡ncend¡aron una motopatrulla de la Policía de Morelia.