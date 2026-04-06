APRUEBA LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA DESCONEXIÓN DIGITAL PERO FALTA QUE LOS SENADORES DEN EL SÍ Y SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL: JUAN ORTIZ

-Es el derecho que se da al trabajador de no estar obligado a contestar llamadas, mensajes o correos del trabajo al terminar la jornada, en vacaciones, permisos y licencias

Aunque la Cámara de Diputados aprobó en marzo pasado una reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer el derecho a la desconexión digital del trabajador, quien así no está obligado a contestar llamadas, mensajes o correos del trabajo al terminar la jornada, lo mismo en vacaciones, permisos y licencias, y obliga a los empleadores a respetarlo y a emitir una política interna para aplicarlo, una cosa es ser aprobado en una Cámara y otra que ya sea ley, pues en México aprobar algo en una Cámara no cierra el trámite.

El analista político Juan Ortiz señaló que todavía falta que lo apruebe la otra Cámara, después debe pasar a la Presidencia para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, y sólo así entra en vigor.

En el caso de reformas constitucionales hay otros dos pasos extra, agregó, y expuso que el derecho a la desconexión digital lleva años dando vueltas en el Congreso, pues ya había sido aprobado un proyecto sobre el tema en 2020, aunque sólo aplica para home office, tras lo cual se ha intentado ampliar este derecho, pero quedan en iniciativas sin dictaminar.

Entonces, ¿cuál es el problema real?, pregunta Juan Ortiz, y responde: “Que en México muchas reformas ‘aprobadas’ se quedan a medio camino. Sólo sirven para ‘la foto’ para los legisladores de una cámara y se atoran en la otra.

Así que este derecho “no existe de verdad” hasta que completa todo el proceso legislativo y es promulgado, y en este caso habría que presionar a Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, y a Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), finaliza el analista.