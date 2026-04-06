lunes, abril 6, 2026
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TRES DE LAS CUATRO PERSONAS DETENIDAS TRAS BALACERA EN LA JOSEFA ORTIZ PERMANECEN BAJO CUSTODIA MINISTERIAL Y HOSPITALIZADAS

Tras ser asegurados durante la madrugada de ayer domingo cinco de abril por su presunta participación en un enfrentamiento a balazos con elementos de la Policía Estatal, en la colonia Ampliación Josefa Ortiz de Domínguez, tres de los cuatro sujetos continúan bajo custodia ministerial y permanecen hospitalizados.

J. J. C. R.; J. D. H. H. y F. T. R. enfrentan cargos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas, mientras que R. E. G. Q. es señalado por ultrajes a la autoridad, daños en propiedad ajena a título doloso y lesiones calificadas.

Los tres primeros permanecen en el hospital, uno de ellos con presunta fractura de tibia y peroné. En cuanto a los elementos de la Policía Estatal, se mantienen bajo investigación y a disposición del Ministerio Público.

En manos del Ministerio Público se encuentran presuntamente dos armas de fuego, además de casquillos percutidos de calibres nueve y veintidós milímetros, los cuales son analizados por personal del Laboratorio de Balística.

Fuentes no oficiales señalaron que los implicados podrían ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.

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