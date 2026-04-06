SINDICATOS LLAMAN A LA UNIDAD PARA DEFENDER EMPLEO LOCAL EN CARMEN

Alonso Medina López, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Alarifes y representante de la Confederación de Trabajadores en Ciudad del Carmen, llamó a los sindicatos locales a cerrar filas para evitar que organizaciones foráneas desplacen la mano de obra carmelita.

Señaló que, tras un primer trimestre de 2026 complicado y con poca actividad, comienza a observarse una ligera mejoría en el arranque del segundo trimestre, aunque todavía insuficiente para cubrir plenamente las necesidades de los trabajadores.

Indicó que algunos gremios, como cargadores y albañiles, ya registran pequeñas oportunidades en obras locales, pues en la obra del Tren Maya solo fueron beneficiados foráneos.

El dirigente adelantó que existen proyectos importantes en puerta, como una obra en la zona de Mamantel vinculada a una planta fotovoltaica, que podría generar empleo durante aproximadamente ocho meses y beneficiar a distintos sectores.

No obstante, advirtió que para que estos beneficios lleguen a los trabajadores locales, es necesario mantener la unidad entre sindicatos de Carmen, Sabancuy y Escárcega, evitando que se repita lo ocurrido en proyectos anteriores donde la mano de obra externa desplazó a la regional.