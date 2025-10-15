VINCULAN A PROCESO A LOS DETENIDOS EL 3 DE ESTE MES DE OCTUBRE EN PALIZADA; SON PRESUNTOS INTEGRANTES DE PURA GENTE NUEVA

En prisión permanecerán los dos sujetos detenidos en par de cateos realizados en Palizada la madrugada del viernes 3 de octubre, quienes fueron identificados como presuntos integrantes del cártel Pura Gente Nueva (PGN), al ser vinculados a proceso por juez de Control Federal por no respetar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

L.M.C., de 43 años de edad, y A.C.P., de 29, fueron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo cual seguirán en el área federal del penal de Kobén.

Fueron detenidos por personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), y les habrían encontrado diversas dosis de droga, dinero en efectivo, una pistola calibre 9 milímetros, además de una escopeta.

Luego, el fiscal Jakson Villacís Rosado confirmó que se trataba de “generadores de violencia”, mientras fuentes no oficiales los identificaron como integrantes del cártel PGN e implicados en la colocación de mantas y recientes atentados a balazos en Palizada.

La FGECAM declaró la incompetencia de las investigaciones y turnó a los detenidos y la carpeta de investigación a la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo Ministerio Público de la Federación integró la carpeta de investigación, tras lo cual los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Control Federal, que tras cumplirse la ampliación del término constitucional los vinculó a proceso.