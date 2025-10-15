AUDITEN AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, PORQUE LA ANUNCIADA MILLONARIA INVERSIÓN NO SE REFLEJA EN LAS AULAS, EXIGEN

La diputada de Movimiento Ciudadano, Hipsi Estrella Guillermo, subió a la tribuna del Congreso local para denunciar lo que calificó como contradicciones graves en el manejo del presupuesto educativo del Estado, y exigió auditar a la Secretaría de Educación, donde, afirmó, hay una simulación presupuestal.

Durante su intervención, la legisladora afirmó que aunque el secretario de Educación (Víctor Sarmiento) presume inversiones millonarias, la realidad en las aulas es muy distinta, y señaló que los pupitres están oxidados, los techos gotean y los baños representan un riesgo sanitario, mientras que los docentes siguen cubriendo gastos con recursos propios.

“Hablamos de presupuestos que crecen año con año, pero los niños estudian en condiciones indignas. No es un error administrativo, es una falta de respeto al pueblo. La educación está atrapada en una simulación presupuestal”, señaló.

Agregó que, según el cuarto Informe de Gobierno, se destinaron más de 730 millones de pesos en mobiliario escolar, pero las condiciones en las escuelas, desde Hopelchén hasta Carmen, no reflejan ese recurso, entonces ¿dónde están esos millones?

La diputada pidió una auditoría exhaustiva a la Secretaría de Educación y solicitó que la Auditoría Superior del Estado fiscalice el gasto, aclarando cómo se distribuyeron los recursos y priorizando la atención a los puntos más críticos de infraestructura y equipamiento.