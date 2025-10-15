CAMIONETA REPARTIDORA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA SE VA DE REVERSA CONTRA UNA CASA; SÓLO DAÑOS

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) brindaron primeros auxilios a los ocupantes de una camioneta Nissan, quienes transportaban garrafones de agua cuyo peso le “ganó” al conductor al maniobrar en reversa y chocó contra una casa y destruyó una parte de la barda.

El accidente ocurrió ayer sobre la calle 20 por privada de Buenavista de la colonia Kaniste, a donde llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para abanderar la zona. Varios garrafones quedaron en el asfalto.

Los involucrados dialogaron con el propietario de la vivienda y llegaron a un acuerdo para el pago de daños, con lo cual evitaron turnar el hecho al Ministerio Público.