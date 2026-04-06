TRAS LLAMAR “MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN” A CIUDAD ADMINISTRATIVA, LAYDA SE LA ENTREGÓ A MARCELA; ¿Y LA INVESTIGACIÓN E IMPUTADOS?

Por: Estamos Unidos Campechanos.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, la página Estamos Unidos Campechanos destaca que entre octubre y diciembre de 2024, Layda Sansores se lanzó con todo contra el exgobernador Alejandro Moreno por el “monumento a la corrupción” que representó el edificio de Ciudad Administrativa, pero hoy ese edificio que debió albergar varias dependencias para evitar pago de rentas fue asignado sólo a la jefa policiaca, la guanajuatense Marcela Muñoz, y no hubo procesos ni investigación, sólo show mediático.

El texto señala: “¿Alguien recuerda cómo por allá de octubre a diciembre de 2024 la gobernadora Layda Sansores se agarró de piñata a Alejandro Moreno Cárdenas y a su entonces secretario de Obras Públicas, el fallecido ingeniero Edilberto Buenfil Montalvo, por el edificio de la Ciudad Administrativa y todo el despilfarro, vicios ocultos, corrupción y fallas técnicas que representaba?”

Pues hoy ese “monumento a la corrupción”, como le llamó la gobernadora en ese entonces, pasó a convertirse en el palacio de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, y sede de su corporación policial: No hubo detenidos, no hubo imputados, no hubo procesos, no hubo investigaciones, no hubo nada. Sólo show mediático, aseveró Estamos Unidos Campechanos.

Hoy no hay nadie en la cárcel por ese supuesto despilfarro y corrupción de Ciudad Administrativa. Sólo hay una nueva inquilina. Ese edificio no estaba pensado para una sola secretaría, sino para varias. Para que, por un lado, el Gobierno deje de pagar tanto en rentas y, por otro, los ciudadanos tengan en un mismo lugar varias dependencias. Hoy es sólo de Marcela. Todo para ella. Ah, eso sí, no la vayan a tocar ni criticar ni mencionar, porque la gobernadora afirma que tantas críticas a la secretaria de Seguridad es por su condición de mujer y no por sus pésimos resultados que están a la vista de todos. Hasta ahí la publicación.